O humorista Paulo Vieira utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (30) para avisar aos seguidores que existe um perfil falso se passando por ele em um aplicativo de relacionamentos.

“Quer usar a minha cara? Usa! Eu nunca me dei bem com ela, mas você quem sabe”, declarou o apresentador do “BIG Terapia”.





Paulo ainda brincou com o fato de o falsário alterar a idade e colocar oito anos a mais na idade real do humorista. “Sacanagem”, classificou o comediante.

O humorista vem ganhando destaque no comando do “Big Terapia”. Por lá, ele já citou concorrentes da emissora, ironizou episódios controversos do reality e tirou sarro de Boninho.

