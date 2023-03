Reprodução Instagram Andréa Sorvetão e seu marido, Conrado

O cantor Conrado anunciou nesta quinta-feira (30) pelo Instagram que foi diagnosticado com um câncer no reto após passar mal durante uma gravação. Conrado é casado com a ex-paquita Andréa Sorvetão e tem duas filhas.

Através de uma nota, o casal informou que o artista passou por exames como colonoscopia, endoscopia, ressonância e Pet Scan, que apontaram um tumor maligno. Conrado será submetido a uma cirurgia de emergência em São Paulo no próximo domingo (2).





"A melhor notícia diante desse momento é que o tumor é único e não tem metástase. É caso de cirurgia, que será no domingo, para retirada total do tumor que irá para análise e assim saberemos como será o pós-operatório", dizia a nota.

Conrado recebe todo o suporte necessário no Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo, onde passará por cirurgia. O cantor agradeceu a Endemol Br, responsável por um dos projetos que participa, por estar prestando todo o apoio e atenção e pediu orações dos fãs.





