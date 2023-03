Reprodução Claudia Leitte revela ter sido vítima na infância: 'Nunca esqueci'

A cantora Claudia Leitte relembrou um episódio marcante, nesta quinta-feira (30), durante participação no "Encontro". Em conversa com Patricia Poeta, a artista revelou ter sido vítima de importunação sexual, aos 8 anos, quando estava no transporte público com a mãe.

A roda de conversa lamentava o episódio envolvendo a jovem Daiane Silva Costa, que flagrou um rapaz tirando fotos dela em um ônibus em Belo Horizonte. Solidária com a situação, Claudia Leitte revelou ter sido importunada na infância.

"Eu já passei por isso no transporte público muitas vezes. Mas [o que aconteceu com] a minha mãe é uma cena que não sai da minha cabeça. Eu e a minha mãe no ônibus, ela me levava para escola, tinha uma rotina. Eu via muitas coisas acontecendo. Mas uma, mesmo eu muito jovem, nunca esqueci", contou.

Claudia estava no colo da mãe quando o homem começou a incomodá-las. "Um cara encheu o saco da minha mãe de modo muito intransigente, que me assustou profundamente e eu nunca me esqueci da expressão dele. Não bastasse todo aquele constrangimento, ele olhou para mim e disse: 'Chama ela aí'. Eu nunca me esqueci disso, eu morri de medo. Eu lembro o pavor que eu senti", lamentou.

A artista exaltou a atitude corajosa de Daiane em expor a situação. "Quando eu vi a atitude da Daiane, foi muito corajosa, porque a minha foi de me esconder. A gente sente vergonha, eu devia ter uns oito anos, Patrícia. Mas eu nunca vou esquecer!".





"A gente tem que falar, a gente precisa se apoiar, precisa cobrar, tem que ter punição e precisa ser vista essa punição. Você tocar nesse assunto aqui fortalece. Parece passo de formiga, mas é preciso"



— Claudia Leitte sobre casos de assédio contra mulheres no Brasil. #Encontro pic.twitter.com/RzjitPHSeL — CLIENTELA CLAUDIA LEITTE (@clientelacl) March 30, 2023