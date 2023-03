Reprodução / Instagram 30.03.2023 Vera Zimmermann e Luciana Ramanzini

A atriz Vera Zimmermann celebra nesta quinta-feira (30) 59 anos de vida e recebeu uma homenagem especial da namorada Luciana Ramanzini nas redes sociais. A diretora postou uma sequência de fotos das duas juntas para parabenizar a amada e fazer uma declaração de amor.

"Parabéns, meu amor! A vida te saúda! Que só o bem te acompanhe, como o bem que você faz. Queria poder beijar teu coração", desejou Luciana.





Vera fez bastante sucesso na TV na década de 90, com destaque para a atuação em "Meu bem, meu mal" (1991), na qual interpretou Magda, a paixão de Porfírio (Guilherme Karam).

Essa é a primeira vez que a artista assume um romance com uma mulher. Antes disso, Vera teve um breve envolvimento com o apresentador Jô Soares em 2006 e um relacionamento rápido com Caetano Veloso na década de 80, inspirando o cantor a compor a música “Vera Gata”.





