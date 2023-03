Reprodução/Instagram Bia Miranda e Buarque





Bia Miranda, ex-participante de "A Fazenda 14", fez a fila andar poucos dias após terminar o noivado com Gabriel Roza. Nesta quinta-feira (30), a neta de Gretchen assumiu que está apaixonada pelo cantor e DJ Buarque.







"Estou apaixonada! O menor me conquistou com a pureza dele, com a simplicidade dele e eu estou apaixonada. É isso", se declarou Bia, ao lado de Rafael Buarque.





Buarque teria sido o pivô de uma briga entre Bia e Gabriel. O ex-noivo disse que Bia estava traindo ele com o DJ. Bia negou a traição e afirmou que foi roubada por Gabriel, além de entender que estava vivendo um relacionamento abusivo com o ex.

A declaração de amor de Bia para Buarque dividiu opiniões na web. "Esperar jojo todinho se forma para expor meu comentário", ironizou um internauta. "Como esse povo supera rápido? Preciso dessa simpatia", analisou outro.

Bia Miranda saiu de "A Fazenda 14" e noivou com Gabriel Roza no palco do programa "Hora do Faro", da Record. O ex-casal costumava compartilhar a rotina de conquistas após o reality nas redes sociais, além de encontros com Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Thiago.