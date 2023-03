Reprodução / Globoplay 29.03.2023 Domitila chora por sofrer perseguição

Domitila reuniu os amigos do quarto fundo do mar nesta quarta-feira (29) para desabafar sobre os ataques que sofre no “BBB 23”. A modelo começou a se sentir invalidada por estar sempre no alvo do quarto deserto.

Na conversa, Fred Nicácio comentou a estratégia das adversárias de estar sempre apontando falas de Domi como erradas e a modelo lembrou que ficou mal após uma conversa com Larissa.





“Eu pensei: Sou tão péssima, sou tão terrível no que eu faço que eu vou parar de fazer e deixar quem faz melhor fazer no meu lugar”, contou a sister, que ficou emocionada com a lembrança da discussão e começou a chorar.

Logo em seguida, Domitila é acolhida por Nicácio. “Isso não é justo, velho. Eu sei o que é viver isso daqui. Eu vivi isso daqui durante 6 semanas, com Sapato e Amanda fazendo isso comigo. Aumentando uma dor que nem era real.”, afirmou o médico. Nos braços do colega, Domi desabafa: “E não para, velho. Só fica pior”.

“São 24 anos de ativismo! Eu pensei: se eu sou tão ruim, tão péssima, tão terrível no que eu faço, eu vou parar de fazer e vou deixar quem faz melhor fazer no meu lugar de tanto que doeu no meu osso. […] Isso não para, só fica pior.”



Ela tá se sentindo invalidada 😥 #BBB23 pic.twitter.com/wgny3zLiDA — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 29, 2023





Domitila afirma perceber a contradição das Deserters, mas, está com medo de fazer qualquer movimento na casa e sair como errada, afinal, em tudo ela tem culpa e que tem medo de questionar mais firme e ser a opressora ou agressora no final. #BBB23 pic.twitter.com/ArrSayPEaL — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 29, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.