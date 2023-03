Foto: Reprodução/Instagram Pedro Bial comemora 65 anos com homenagem da esposa, Maria Prata





O jornalista, apresentador e ex-host do Big Brother Brasil, Pedro Bial, comemora nesta quarta-feira (29) 65 anos e nesta data tão especial na vida do apresentador, a esposa, Maria Prata, fez um declaração de amor ao marido nas redes sociais.

Eles se casaram em maio de 2015, e são pais de Laura, de 5 anos, e Dora, de 3. Bial também é pai de Ana, de 36; Theo, de 25; e José, de 21, frutos de relações anteriores do jornalista.













"Quem me ajuda a dar parabéns pra esse cara incrível? Feliz aniversário, amor da vida!", escreveu ela na legenda da foto romântica do casal.

Pedro Bial nasceu no Rio de Janeiro, em 29 de março de 1958, e começou a trabalhar na Rede Globo em 1981. Foi correspondente em Londres, apresentador do Fantástico e, durante 16 anos, esteve à frente do reality show da casa mais vigiada do país, o Big Brother Brasil, e desde 2017, comanda o programa Conversa com Bial.

No talk-show, o jornalista recebe personalidades do Brasil e do mundo, de diversas áreas, da cultura à política, de cantores à governadores, para conversas importantes e cheias de revelações. No dia 13 de julho de 2023, Bial irá lançar, como diretor geral, “Xuxa, o documentário”, série Original Globoplay, que irá mostrar a trajetória de Maria da Graça Xuxa Meneghel e como ela conquistou o Brasil e se consagrou a Rainha dos Baixinhos, marcando a vida de diversas gerações no país e pelo mundo.