A advogada e ex-A Fazenda Deolane Bezerra foi fortemente criticada nas redes sociais após publicar um vídeo na qual mostrava o procedimento estético que a filha, Valentina Bezerra, de 6 anos, passava.



A pequena passou por um processo de "otomodelação", na qual consiste em harmonizar as orelhas, melhorando o aspecto. De acordo com Deolane, a pequena se sentia incomodada com as orelhas.

















"Ela estava escondendo [a orelha] com o cabelinho. Então a mamãe aqui ligou para a clínica e falou com os melhores. Só 40 minutinhos e não tem dor. São só alguns pontinhos. Eu desde sempre tive a certeza que daria tudo certo", disse Deolane.

Nas redes sociais, internautas criticam a advogada pela atitude, alegando que Valentina é muito pequena para passar por procedimentos estéticos. "Como uma criança de 6 anos sente incomodo referente a estética? Poupe-nos", disse uma internauta. "Dessa idade já se sente incomodada com alguma coisa. Ela não, a mãe né, meu pai", escreveu outro internauta.