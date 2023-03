Reprodução/Instagram Ana Paula Renault compara Key, do BBB 23, com Deolane e gera discussão com advogada

Ana Paula Renault gerou um conflito com Deolane Bezerra após compará-la com Key Alves, do BBB 23 .

Em um programa, a jornalista estava analisando o jogo da jogadora de vôlei no reality show da TV Globo e acabou relembrando a situação que a advogada causou em A Fazenda 14.





"Ela teria que sair ou a família ir buscar, igual a da Deolane fez", disse Ana Paula.

Na própria publicação do vídeo, Deolane respondeu à fala da ex-BBB. "Essa aí não esquece meu nome, eu hein, vai caçar o que fazer gata!", disse ela.

Em seguida, Ana Paula rebateu. "Fulana, citei um triste episódio que você e a sua própria família desempenharam em rede nacional. Se não percebeu, esse é o meu trabalho. Sou jornalista e nesse contrato (trabalho legalizado com NF) comento sobre reality show. Não gostou, me processa", escreveu.





