Reprodução/Instagram Deolane nega indireta para Jojo Todynho após faculdade de Direito

Deolane Bezerra gerou uma pequena confusão nas redes sociais nesta segunda-feira (6). Pelo Twitter, a advogada compartilhou uma indireta e os internautas apontaram que seria para Jojo Todynho.

A cantora iniciou os estudos na faculdade de Direito e, logo, a web conectou possíveis pontos.

Leia também Jojo Todynho passa por perrengue no primeiro dia de aula





Após Jojo postar uma foto pronta para o primeiro dia de aula, Deolane escreveu "Imita, só não copia" no Twitter. Por ser a mesma profissão, os internautas acreditaram que seria uma indireta.

Depois dos comentários, Deolane usou os Stories do Instagram para negar os rumores.

"Parem de arrumar confusão, que a mamãezinha tá correndo de confusão. Não tem nada a ver com ela. Estudar é a arte de quem procura sabedoria, é muito bom ter conhecimento. Até apaguei, porque era pra um outro ser humano que tudo me copia. Parabéns, seja o que você quer. Foco e persistência. Você é guerreira!", explicou ela.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.