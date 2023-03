Foto: Reprodução/Instagram Maya Gabeira se pronuncia após climão no 'Mais Você'





A surfista Maya Gabeira recorreu às redes sociais na noite desta segunda-feira (27) para se pronunciar em relação a participação no programa "Mais Você", exibido nesta segunda-feira (27), onde a surfista gerou um climão com os apresentadores.



Maya afirmou em pronunciamento oficial, que acabou sendo pega de surpresa ao vivo no programa e disse que não soube como reagir no momento.













"Eu entrei ao vivo, numa manhã super complicada, logo na sequênciauma tragédia em uma escola em São Paulo, tinha acabado de ser anunciada a morte de uma professora esfaqueada, e eu estava extremamente abalada para entrar ao vivo naquela situação", iniciou ela.

"Como embaixadora da UNESCO, como uma pessoa que prezo pela educação, que estava ali promovendo um livro infantil, que eu levo para as escolas. É muito difícil de lidar com a situação e entrar como se nada tivesse acontecido ao vivo. Eu também fui pega de surpresa, porque eu entrei em cima de um VT de uma exibição chamada 'Gigantes de Nazaré' que eu nunca participei porque eu prezo muito pela segurança, eu acho que não é um formato seguro, eu acho que a segurança não é bem feita nessa exibição da Globo.", completou ela.

Maya conta que não foi avisada do assunto que estava sendo discutido e afirmou que precisou pedir para que mudassem as imagens que estavam sendo mostradas. "Eu entrei para falar daquilo que não era o planejado, não tinham me avisado, e tive que corrigir em certo momento, porque a gente estava já falando de mim no momento e as imagens não batiam, as imagens eram de outra atleta e meu nome estava ali em baixo e eu tive que corrigir e pedir que as imagens fossem as minhas, já que meu nome estava ali na tela", disse Maya.

"Isso fez com que fosse um certo clima, desagradável, provavelmente você achou que eu não queria estar ali e você estava certo. Eu estava triste, tentando processar toda a tragédia que estava acontecendo, queria estar ali falando do livro infantil, não tive muita oportunidade, então saiu muito do meu controle. Então para as pessoas que gostam de mim, que me acompanham, eu devia explicar que foi isso que aconteceu. Eu não consegui me expressar da melhor forma e levar todas essas surpresas da melhor forma possível.", finalizou ela.