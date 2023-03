Reprodução/Instagram Ana Maria Braga atualiza estado de saúde após cirurgia

Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para atualizar o seu estado de saúde após realizar uma cirurgia de varizes.





No perfil do Twitter, a apresentadora do 'Mais Você' tranquilizou os fãs sobre a recuperação.

"Oi, meninos e meninas. Já fiz o procedimento e foi tudo bem. Estou no quarto me recuperando e espero logo, logo estarmos juntos novamente. Um beijo", escreveu ela.

Para a cirurgia, a veterana precisou se afastar do programa da TV Globo para fazer o repouso necessário. Durante esse período, Fabricio Battaglini e Talitha Morete comandam a atração.

