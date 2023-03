Reprodução/ 28.03.2023 Maria Paula desabafa sobre Casseta & Planeta: 'Eram muito machistas'

A atriz Maria Paula relembrou, em uma entrevista à jornalista Marcia Zarur, no canal Sesc DF, no YouTube. a época em que atuava no "Casseta & Planeta". Ela contou que teve que lutar para conquistar um espaço no programa, já que a equipe era machista.

A artista trabalhar na MTV, apresentando o programa Radical Ric, quando foi chamada para fazer parte do Casseta & Planeta. "Eu estava vindo do 'Radical', um programa diário, ao vivo, aí eles me chamaram e eu falei, 'claro!', porque eu adorava aquela pegada do humor inteligente. E quando eu fui, fazia a abertura e o final, e só", contou ela.

Em seguida, Maria Paula confessou que a equipe do programa era machista. "Foi com muito jeitinho. E eu não fazia os personagens, eu não fazia nada! E eles eram muito machistas. E eu falava, 'galera, isso aqui não vai dar bom assim, não", relembrou.

A atriz não aparecia muito na atração, mas acabou conquistando um espaço do programa aos poucos. "Com o tempo, com calma, eles foram me dando um papel aqui, outro ali. A minha sorte é que os papéis foram grandes sucessos. A Leticia Spiller fazia o papel de má numa novela (Suave veneno, de 1999), e eu fazia as paródias. Esse papel fez um sucesso danado, lembro que ela xingava as pessoas, 'seu ornitorrinco manco'. E as pessoas me viam na rua e pediam 'me xinga. E eles viram que precisavam me dar mais espaço. E foi assim que consegui, foi crescendo minha participação e chegou a hora em que fui considerada a oitava caceta", relembrou.





