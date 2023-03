Foto: Reprodução/Instagram Luciana Gimenez comemora treino de perna 3 meses após acidente





Cerca de três meses após se acidentar enquanto esquiava em Aspen, no Colorado, a apresentadora Luciana Gimenez seguem em recuperação. Na manhã desta terça-feira (28), Gimenez animou os fãs ao registrar momentos na academia.



Luciana publicou um vídeo, nos stories do Instagram, onde aparece fazendo um treino de pernas e comemorou o novo avanço. "Não tem nem três meses e isso parecia impossível. Aqui estamos nós!", comemorou a apresentadora, de 53 anos.

















Luciana se acidentou em Aspen, no dia 9 de janeiro de 2023. A apresentadora quebrou a perna em quatro lugares e precisou fazer uma cirurgia de emergência. "A apresentadora Luciana Gimenez, na tarde do último sábado (7), teve um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Luciana curtia dias de férias com os filhos, Lucas e Lorenzo, e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme. Ao tentar parar, aconteceu o acidente", explicou em comunicado oficial nas redes sociais.

"A apresentadora foi imediatamente atendida na pista e, na sequência, levada de ambulância para o hospital local. Com fortes dores, passou por exames que confirmaram a fratura em quatro lugares diferentes da perna sendo constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência que foi muito bem sucedida. Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas. Sua alta está prevista para essa segunda (9)", finalizou o comunicado.