Foto: Reprodução/Instagram Luciana Gimenez chora ao afirmar que não sente melhora nas pernas





A apresentadora Luciana Gimenez fez um breve desabafo no perfil do Instagram na manhã desta quarta-feira (15) em relação ao acidente que sofreu de esqui em janeiro deste anos durante uma viagem à Aspen, nos Estados Unidos.



Luciana, em meio à lagrimas, afirmou não estar em um bom dia e resolveu desabafar com os seguidores. Na época do acidente, a apresentadora quebrou a perna em quatro lugares e precisou fazer uma cirurgia de emergência.













"Tem dias muito bons, que a gente acorda feliz, vai pra fisioterapia e acredita que vai melhorar. E tem dias como hoje, que olho para minha perna e não consigo ver uma melhora", disse ela.

"As pessoas falam 'você está ótima'. Não estou. Estou com uma fratura d nove semanas e eu, realmente, queria parar de falar desse assunto. Hoje eu acordei com uma Luciana que não está muito a fim de ter uma perna quebrada. Hoje eu só queria acordar, fazer minhas coisas, minha rotina, correr com meu filho, ir à praia, ou trabalhar de salto alto. E hoje não tá fácil", disse ela em meio à lágrimas.

A apresentadora afirmou que está sendo muito difícil se adaptar a esta nova rotina, mas ressalta ser grata por poder se tratar. "Todos os dias é como e eu tivesse acordado e não tivesse no lugar que eu estava. Ao mesmo tempo, eu sou grata por toda a assistência que tenho, rede de apoio. É uma culpa junto de uma gratidão e um pouco de tristeza", afirmou ela.