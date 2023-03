Foto: Reprodução/Instagram Ludmilla perde processo de racismo contra Marcão do Povo





Foi divulgado que a Justiça decidiu inocentar o jornalista Marcão do Povo no processo de racismo feito pela cantora Ludmilla em 2017. Na ocasião, o jornalista comentava uma notícia que citava a cantora e a chamou de "pobre e macaca".

A descisão da Justiça foi publicada por Rannieri Lopes, advogado de Marcão, nas redes sociais.













"O juiz entendeu que não teve dolo, não teve vontade, houve apenas um comentário jornalístico, que é resguardado pela constituição e o Marcão do Povo foi absolvido deste crime. Diante disso, abre para o Marcão agora a possibilidade de reparação e danos morais em face das pessoas que o denunciaram e divulgaram", disse ele na declaração.

Ludmilla afirmou que irá recorrer e ressaltou que foi atacada por um racista em rede nacional. "Ontem foi mais um dia difícil na vida de quem luta contra o preconceito. Surpreendentemente, mesmo após a utilização dos termos "pobre e macaca" contra mim, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Brasília entendeu que não houve, por parte do apresentador Marcão do Povo, a intenção de ofender (?!). Pois eu digo: ofendeu sim e meus advogados estão preparando o recurso cabível. Como pode? Eu, quieta, na minha, do nada vem um racista me atacando em rede nacional. Não podemos descansar até que seja feita justiça. Não conheço este senhor e nunca troquei uma palavra com ele para receber qualquer insulto. Entendam de uma vez por todas: mesmo quando eu estou na cadeira de vítima dão um jeito de me colocar como vilã", disse a cantora.

Em janeiro de 2017, no programa "A Hora da Venenosa" (Record), o jornalista usou o termo "macaca" ao se referir a Ludmilla. Ele comentou uma notícia de que a cantora teria evitado fotos com fãs. "É uma coisa que não dá para entender. Era pobre e macaca, pobre, mas pobre mesmo. Sempre falo, eu era pobre e macaco também", disse.

De acordo com um trecho do processo, o juíz entendeu que os relatos da vítima e das testemunhas não demonstraram força para a punição do jornalista, e afirmou que ele não agiu com dolo, ou seja, com intenção de ofender.

















































Nas redes sociais, os fãs da cantora subiram a hashtag "#LudmillaMereceRespeito" em apoio à Ludmilla. "Enquanto não tivermos um judiciário que entenda de questões raciais no Brasil, episódios de racismo como este continuarão sem punição. Infelizmente, Ludmilla perdeu mais um processo que movia contra um racista.", escreveu um portal de fãs da cantora.



"ABSURDOOOO...justiça inocenta Marcão do Povo do crime de Racismo contra a Ludmilla. Ele chamou ela de "Pobre Macaca" se isso não é racismo o que é?!? Vergonha do nosso judiciário, vergonha. Mais um dia de luta para Lud,que vai recorrer da decisão. LUDMILLA MERECE JUSTIÇA", escreveu uma internauta.

O apresentador Marcão do Povo fala sobre decisão da justiça do processo movido contra ele pela cantora Ludmilla.



Veja o que ele disse. pic.twitter.com/M82GPlcwdz — Gabriel Menezes (@briel_menezes) March 28, 2023









é revoltante demais, demais. não aguentamos mais issooo, CHEGAAAAAA. esse LIXOOO tinha que ser preso! eu tô revoltada. juiz de merda!!!!! dois lixos, seus podres.



LUDMILLA MERECE JUSTIÇA — deb (@Dbora9090) March 28, 2023









A legislação desse país é linda, no papel, pq na prática ela não serve pra merda nenhuma. Mais uma vez vemos a Ludmilla perder uma causa na qual foi vítima do racismo velado pela sociedade e pela justiça brasileira. Queremos justiça pq RACISMO É CRIME

LUDMILLA MERECE JUSTIÇA — rafa vilã 🔪❤️‍🔥 (@eurafaanonima) March 28, 2023