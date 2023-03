Justin Bieber

Em 2022, o cantor estava com tudo pronto para vir ao Brasil com a "Justice World Tour" e uma participação no Rock In Rio. Apesar do show no festival quase ter sido cancelado em cima da hora, o cantor honrou o compromisso no RIR, mas logo retornou para casa e dias depois anunciou o cancelamento da turnê, incluindo os outros shows que faria no país, por problemas de saúde.