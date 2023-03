Foto: Reprodução/Instagram Eliezer se assusta com gastos com a filha: 'Infinito'





Na reta final da gravidez, Eliezer está assustado com o quanto ter filho gasta, mas ainda sim está muito feliz com esta nova fase da vida. Nas redes sociais, o ex-BBB fez um vídeo dizendo que o que ele e Viih Tube gastaram era "infinito".



Eliezer confessou, em entrevista ao Gshow, que por serem influenciadores, realmente ganham muita coisa. Mas fazem questão de escolher a dedo as primeiras roupas de Lua.













“Ainda não paramos para fazer conta. Mas, por exemplo, quando fomos para os Estados Unidos, onde fizemos o enxoval dela, cada um levou em espécie, 3 mil dólares. Por isso que optamos em viajar de classe econômica”, contou ele.

“As marcas mandam muita coisa. Só que tanto eu quanto a Viih, achamos importante escolher tudo: as roupinhas, os brinquedinhos, a fralda... Compramos de várias marcas para ver qual é a melhor para ela.”, completou o ex-BBB.

O chá revelação de Lua foi todo pago com dinheiro deles e custou cerca de 50 mil reais, de acordo com Eliezer.Outro detalhe que faz Viih e ele gastarem muito é a personalização do enxoval de Lua. “Personalizamos muitas coisas. Isso também saiu do nosso bolso. Roupa de cama, toalha, lençol do berço... Os detalhes, enfim, para tudo ser do nosso jeitinho.”, disse ele.