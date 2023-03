Reprodução / Instagram Viih Tube

Na noite de segunda-feira (27), Viih Tube desmentiu os rumores de que a filha, Lua, já teria nascido, após fãs especularem a partir de fotos da influenciadora em um quarto branco, supostamente na maternidade.

Questionada sobre a situação, a influencer respondeu de forma descontraída que Lua ainda está na barriga e brincou sobre a reta final da gestação e a falta de sorte do marido, Eliezer, durante a participação no BBB 22.





“A porcentagem dos bebês que não viram é 4%. A filha já está puxando o pai azarado famoso pela roleta cheia de zeros e fazendo parte dos 4%", escreveu ela para responder uma fã que perguntou sobre a posição da neném no útero.



A posição da filha influenciará diretamente no tipo de parto que Viih irá escolher. Ela brincou com os fãs sobre a reta final da gestação e afirmou que ainda não tem cesariana marcada. “Vai vir quando quiser. Se permanecer sentada será uma cesárea, que é mais seguro. Se ela virar, quero muito tentar o parto normal.”, afirmou.









