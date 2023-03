Foto: Reprodução/Instagram Anitta manda indireta de relação de Lexa e Guimê após polêmica no BBB23





A cantora Anitta publicou a imagem de uma conversa de Whatsapp nesta quinta-feira (16) em que pede para que a agente de viagem confirme a presença de Lexa na viagem que Anitta está organizando para comemorar os 30 anos de idade.



"Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo... Hoje em dia continuo sendo a mesma amiga", iniciou Anitta na legenda da publicação.













"Desculpa expor, mas foi só para garantir que você não vai fugir da trip [viagem]. Te amo", finalizou Anitta na publicação.

Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo.... hoje em dia continuo sendo a mesma amiga pic.twitter.com/JP0UQsUq80 — Anitta (@Anitta) March 16, 2023









No Twitter, os internautas sugerem que Anitta esteja mandando uma indireta para Guimê, após o funkeiro passar a mão no bumbum de Dania, a sister mexicana, na festa no BBB 23 que ocorreu nesta quarta-feira (15). Lexa publicou um texto falando sobre a atitude do cantor e marido.

"Estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Eu estou arrasada. Estou no fundo do poço. Estou machucada. Não tenho forças para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário", disse ela.