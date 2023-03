Divulgação/ Globo Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana no paredão

Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana estão no paredão desta semana do "BBB 23" . Segundo a enquete do iG Gente, uma das plantas que está na berlinda deve continuar na casa.

Leia também BBB 23: Tadeu reclama de silêncio no jogo da discórdia e instiga briga

Aline Wirley foi parar no paredão pelo contragolpe de Gabriel Santana, indicado por Amanda que comprou o Poder Coringa. A sister não movimenta muito o jogo e, por isso, é considerada uam das plantas da edição. Mesmo assim, ela não deve deixar o "BBB 23", já que, de acordo com a parcial das 06h, a ex-Rouge receberá 8,4% dos votos.

Reprodução/ Twitter Parcial da enquete das 06h indica que Bruna sairá do "BBB 23"

Já Bruna, que estreia no paredão após ser indicada pela líder Sarah, e Gabriel têm uma disputa acirrada pela eliminação. No entanto, a atriz segue liderando a votação com 50,5% dos votos contra 40,1% do ator.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Continue votando:













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente