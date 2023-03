Reprodução/Instagram Anitta anuncia terceira festa de aniversário para os seus 30 anos

Anitta gostou de preparar festa de aniversário pelo jeito. Nesta segunda-feira (27), a cantora anunciou uma terceira parte da celebração dos seus 30 anos.

Pelo Twitter, ela contou que vai fazer mais uma festa com os amigos e familiares para comemorar a data especial, completados no dia 30 de março.





"Falta só mais uma festa, que aí fecha a conta certinha... comemorando 10 anos pra cada festa = 30", revelou ela.

A primeira festa de Anitta aconteceu na sexta-feira (24) e serviu como um after party do Lollapalooza e contou com a presença de Billie Eilish e Lil Nas X.

Já no domingo (26) a cantora preparou outra noite animada com os amigos, como Glória Groove, Pabllo Vittar, Bruna Marquezine, L7nnon, entre outros.

















