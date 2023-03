Reprodução/TV Globo BBB 23: Cezar e Marvvila percebem gafe em prova bate-volta

Cezar Black e Marvvila relataram uma gafe da produção durante a prova bate-volta no domingo (26) no BBB 23 . Os brothers repararam que a câmera captou a caixa premiada diversas vezes durante a dinâmica.

Amanda escolheu a caixa número 25 e se livrou do paredão, composto por Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana.





Após o fim do ao vivo, o enfermeiro e a cantora conversaram na cozinha da xepa sobre qual decisão tomariam se estivessem no lugar dos emparedados.

"Eu iria no 24 ou no 25. Estavam bem posicionados", disse Marvvila. "Eu iria no 25. A câmera tava bem ali", explicou Black.

Depois do comentário do brother, a produção cortou o sinal da cozinha e passou a captar imagens de outro cômodo da casa.

Os internautas também notaram a gafe da produção e discutiram nas redes sociais.

🚨ATENÇÃO: Internautas notam a câmera apontando no número 25, logo em seguida a Amanda escolhendo e se livrando do paredão. #BBB23 pic.twitter.com/mQslyWyzRY — CHOQUEI (@choquei) March 27, 2023





Essa @tvglobo é muito suja mesmo olha ela dando dica pra Amanda ficou no 25 e Amanda chega a olhar pra câmera e cravar no 25 e se salvar do paredão. pic.twitter.com/G4RWaEprxq — Livaneude S. (@LivaneudeSilva) March 27, 2023

Amanda já tinha falado que os bigfones não tocariam porque as câmeras não estavam focando neles, aí hoje a câmera vai e me foca no número 25 bem na vez que ela podia vencer o bate e volta



Ah pra porra — Micka Barros Nicacio 🤴🏾🦁🥬⚓ (@mickadaquebrada) March 27, 2023

Na vez da Amanda.

A câmera se movimenta focaliza o 25. Amanda obviamente percebe e vai no 25. @boninho

Pensa que somos distraídos.

Que feio. — 🎀Desyre BBB23🎀 (@Desyre28420552) March 27, 2023









