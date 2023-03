Reprodução / Instagram Angelina Jolie e David Meyer

A imprensa internacional aponta que a atriz Angelina Jolie está em um novo relacionamento com um ecoaventureiro empreendedor e preocupado com o meio ambiente. Desde o fim do casamento polêmico com Brad Pitt em 2016, a estrela de Hollywood não assumiu nenhum outro romance publicamente, despertando a curiosidade dos fãs sobre o suposto novo namorado.

David Meyer de Rothschild é um herdeiro bilionário nascido em Londres, Reino Unido, em 18 de janeiro de 1978. Ele faz parte da família Rothschild, que é considerada uma das mais famosas dinastias bancárias europeias. David é o caçula dos três filhos de Victoria Lou Schott e Sir Evelyn de Rothschild.





Meyer frequentou a renomada Harrow School em 1996 e posteriormente se matriculou na Oxford Brookes University, onde cursou Ciência Política e Sistemas de Informação. Em 2002, o bilionário estudou no College of Naturopathic Medicine em Londres, onde obteve um Diploma avançado em Medicina Natural.

Apesar da formação acadêmica avançada, David é mais conhecido pelo trabalho como ativista ambiental. Em 2006, ele ganhou destaque ao passar mais de 100 dias cruzando o Ártico da Rússia ao Canadá. Além disso, ele lançou o site Mission Control em 2006, com o objetivo de compartilhar as expedições e esforços ambientais com crianças e jovens.









