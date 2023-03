Foto: Reprodução/Twitter RBD



A turnê do reencontro do RBD, que vai passar pelo Brasil, anunciou datas extras para shows no país neste ano. Os ingressos para as primeiras apresentações esgotaram em quatro minutos, deixando muitos fãs brasileiros insatisfeitos. Agora, eles terão uma nova chance de ver os ídolos de perto.



O grupo anunciou uma nova data para o Rio de Janeiro: 10 de novembro. Além disso, o show que aconteceria em 19 de novembro sofreu uma alteração e acontecerá dia 11 de novembro (este já está com ingressos esgotados). A mudança foi feita para que o RBD pudesse fazer mais apresentações em São Paulo.

A cidade paulista ganhou três novas datas: dias 12, 13 e 19 de novembro. Os shows do Rio de Janeiro acontecerão no Estádio Nilton Santos Engenhão, e os de São Paulo no Allianz Parque.

Deste modo, o grupo fará dois shows no Rio de Janeiro e seis em São Paulo. Além das datas já mencionadas, o RBD se apresentará nos dias 16, 17 e 18 de novembro na capital paulista (tais datas já estão com ingressos esgotados).

Vale lembrar que nem todos os integrantes do grupo estarão nos shows, apenas Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Cháves farão parte da turnê.

