Reprodução/Instagram Rafa Kalimann libera sua mansão para festa com elenco da Dança dos Famosos; vídeos

Rafa Kalimann preparou uma festa daquelas para o elenco da Dança dos Famosos. A influenciadora recebeu os colegas e professores do quadro em sua mansão, no Rio de Janeiro.

Entre a lista de famosos estavam Belo, com a esposa, Gracyanne Barbosa, Juliana Alves, Bruno Cabrerizo, Douglas Silva, Thiago Oliveira, Gabi Melim e Nattan.

Leia também Eduardo Sterblitch exibe o rostinho do primeiro filho, Caetano





Através dos Stories do Instagram, os integrantes do quadro do Domingão com Huck dividiram vídeos e fotos da festa, que contou com muita dança e diversão.

Vale lembrar que no elenco do programa também tem nomes como Bruno Garcia, Carla Diaz, Daiane dos Santos, Guito Show, Heloisa Périssé, Linn da Quebrada, Priscila Fantin e Rafael Infante.

24.03.23 - Stories Nattan pic.twitter.com/dhTdYyjsCJ — Stories Rafa Kalimann (@storiesrafak) March 24, 2023









24.03.23 - Stories Hugo Frade pic.twitter.com/KShqtMXxS3 — Stories Rafa Kalimann (@storiesrafak) March 24, 2023





24.03.23 - Stories Gabe Cardoso pic.twitter.com/z7j6161Go1 — Stories Rafa Kalimann (@storiesrafak) March 24, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente