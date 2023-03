Reprodução/TV Globo BBB 23: Bruna pede novas regras da produção em relação ao Big Fone

Bruna Griphao tem pedidos a fazer! Na tarde desta segunda-feira (27) a atriz contou para Aline que pretende conversar com a produção do BBB 23 para impor mais regras sobre o Big Fone.





A sister pretende ir ao confessionário para sugerir ordens na hora da espera pelo toque do telefone.

"Vou mais tarde falar ali no confessionário. Tem que ter uma regra, quem chegou primeiro, fica. Quem botou a mão, fica, o outro fica ali do lado. Ou então fica proibido ficar com a mão no Big Fone", disse.

Na sequência, ela explicou que os participantes estão com o costume de esperar com a mão no big fone, o que pode acabar em uma briga. "Vamos fazer o quê, brigar pelo telefone? Vai acabar machucando alguém. Levar telefonada na cara", comentou.

