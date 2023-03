Reprodução / Instagram Cleo Loyola, Luciano e Wesley Camargo

Luciano Camargo não parabenizou a neta de 10 anos, filha de Wesley Camargo, com quem ele está brigado desde 2017. A avó da menina e ex-mulher de Luciano, Cleo Loyola, informou que o sertanejo segue sem ter contato com a neta.

"Ela só não tem avô. O cantor famoso, né, que ignora a própria neta, mas nada como o tempo", escreveu Cleo em uma publicação no Instagram.





Wesley, de 33 anos, é corretor de imóveis e filho mais velho do sertanejo Luciano com Cleo Loyola. Além de Wesley, Luciano é pai de Nathan, fruto de seu relacionamento com Mariana Costa, irmã do cantor Leonardo, e das gêmeas Helena e Isabella, de 13 anos, com sua esposa atual Flavia Camargo.

O cantor sertanejo teve um desentendimento com seu filho mais velho em 2014, após ele ser detido na Delegacia da Mulher de Goiânia por supostamente agredir sua prima e tia durante uma discussão. Wesley pagou fiança de R$10 mil, que foi paga por seu pai, e foi solto. Desde então, o relacionamento entre pai e filho ficou abalado.





