Cantora, apresentadora e atriz, Larissa Luz é uma artista de propósitos. A baiana, de 35 anos, que apresenta o "Saia Justa", costuma discutir questões raciais nas músicas, nas postagens que faz nas redes sociais e no programa da GNT. No entanto, a cantora revelou ao iG Gente que tal posicionamento gera uma onda de críticas na web.

"A gente sofre ataques das pessoas que querem simplesmente causar, chamar atenção e fazer mal, para provocar", desabafa a artista. Larissa, porém, afirma que os comentários não a abalam e prefere só se importar com críticas válidas e construtivas: "Eu costumo me organizar para lidar com isso, descartar o que não serve e dar atenção para o que realmente me serve enquanto o aprendizado, enquanto crescimento pessoal e profissional, porque eu acho que essa é a parte boa da liberdade que a internet nos dá".

Show no Lollapalooza trará a "questão da negritude"

A ex-vocalista do Ara Ketu trará mais uma discussão para a sociedade, no domingo (26), quando vai se apresentar no Lollapalooza, festival de música que acontece em São Paulo. Larissa pretende levar ao palco questões que permearam a carreira. "Vou transitar pelos álbuns, trazendo a questão da negritude no discurso e na musicalidade. Algo que está inerente a minha arte, teremos ritmos negros dialogando entre si", adianta.

A baiana confirma que o show contará com músicas do EP "Deusa dulov", que lançou com Tropkillaz, e dos álbuns "Trovão" e "Território Conquistado" (álbum indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa).

A cantora, que interpretou Elza Soares no musical "Elza", ainda garante: "Vou trazer também minha trajetória com Elza, que foi um grande marco da minha vida e da minha carreira". Elza, que morreu em 2022, é considerada uma representante do ativismo negro e símbolo do feminismo negro no país, já que também levava essas pautas para as músicas.



Larissa se sente honrada em participar da edição do festival deste ano no Brasil, mas confessa que faz um "grande malabarismo para dar conta de todos os compromissos". Isso porque, como dito, ela é uma das apresentadoras do "Saia Justa", programa semanal do GNT exibido todas as quartas-feiras à noite.



Fora da caixa e dentro da TV

O programa discute, sobretudo, questões que envolvem a mulher. Larissa já chamou atenção diversas vezes na atração por não ter receio de fazer questionamentos e trazer as próprias experiências para TV. As opiniões de Larissa costumam furar a bolha do canal pago, viralizando nas redes sociais.

"Eu acho que é muito importante que a gente possa trazer esse ponto de vista para TV, principalmente em um programa de opinião. E acho importante que eu não seja a única, que a gente tenha muito mais mulheres negras".

A artista ainda argumenta que é importante evidenciar mulheres negras com diferentes histórias de vidas: "Nós somos diversas e plurais mesmo dentro do recorte mulheres negras. Então, acho fundamental que se tenha pontos diferentes argumentativos dentro de qualquer assunto, de qualquer tema, para que a gente possa construir uma opinião partindo de diversos ângulos. Se a gente tem uma mulher negra que tem uma vida com mais oportunidades em termos financeiros, é uma coisa. Se a gente tem uma mulher negra que é gorda, é outra coisa, então, cada mulher tem sua individualidade. As discussões ficam mais justas e democráticas quando a gente diversifica corpos presentes".





Amizades no Saia Justa e bastidores

Larissa afirma que o clima dos bastidores do Saia Justa é de leveza e comenta a relação que tem com as demais apresentadoras do programa: Bela Gil, Gabriela Priori e Astrid Fontinelli. A cantora afirma que se dá bem com todas, mas tem Astrid como uma grande amiga. "Eu e a Astrid a gente já passou um ano inteiro ali trocando e se aproximando. Então, a gente tem um ano na frente de construção e de relação, para além do profissional. A gente se encontra fora, temos trocas pessoais, eu aprendo muito com ela, peço muitas indicações, conselhos e de um tudo, porque ela tem contatos, informações de A a Z".





Larissa ainda conta que já admirava Bela Gil pela história de vida e que agora pôde começar a conhecê-la mais profundamente. "Uma fofa, uma querida", elogia. Já sobre Gabriela Prioli a baiana aponta para absorção de conteúdo da advogada. "Eu fico bem atenta, eu já saí de lá com muita informação, aprendendo bastante".

"Todas são muito diferentes umas das outras, temos vivências, histórias e trajetórias diferentes e acho que isso enriquece o programa porque são pontos complementares, porém distintos", reflete Larissa Luz diante do atual elenco do "Saia Justa".

