Foto: Reprodução/Twitter Willow cancela participação no 'Lollapalooza 2023' e revolta fãs na web





Ela não vem mais! Seguindo o trauma de fãs brasileiros com cancelamentos das divas pop com shows no Brasil, na manhã desta quarta-feira (15), a cantora Willow anunciou o cancelamento dos shows na América do Sul e México.

A cantora era uma das atrações confirmadas no "Lollapalooza Brasil" e se apresentaria no domingo, 26 de março.













"Por circunstâncias imprevistas, não poderei me apresentar para os meus fãs na América do Sul e no México. Espero voltar muito em breve", escreveu a cantora no perfil do Twitter.

Willow é a quinta artista a cancelar a participação no festival, que comemora neste ano a décima edição, junto de Blink-182, Omar Apollo, 100gecs e Dominic Fike. Com o cancelamento, o festival anunciou no início da tarde desta quarta-feira (15) a participação do cantor Baco Exu do Blues, como substituto da cantora.

"A passagem de WILLOW pelo México e pela América do Sul, incluindo o show no Lollapalooza Brasil, precisou ser cancelada devido a circunstâncias imprevistas e fora do controle da organização do evento", comunicou o festival.

quanto que é a multa pra cancelamento no lollapalooza? Duas coxinhas e um refresco? — Nala (@vehelenar) March 15, 2023









quando é pra vir pra america do sul fazer show todo artista tem problema, fica doente, parente "morre", tem 1001 coisas, aí vai pra europa e fica tudo ótimo, — biaᶜʳᶠ (@peachsjb) March 15, 2023









Due to unforeseen circumstances I won’t be able to perform for my fans in South America and Mexico. I hope to be back really soon. — WILLOW (@OfficialWillow) March 15, 2023