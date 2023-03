Foto: Reprodução/Instagram Virginia diz que irá tirar um dia off das redes sociais e televisão





A influenciadora Virgínia desabafou com os fãs na manhã desta quinta-feira (23) nas redes sociais e revelou que fez um propróximo com Deus e decidiu tirar um dia da semana para ficar longe das redes sociais e televisão.



"Vou me desconectar do mundo e me conectar com Deus", disse a influenciadora.













Virgínia conta que tomou a decisão enquanto estava no avião voltando para o Brasil após uma viagem que fez recentemente. Ela ainda explicou que quando alguém decide fazer um propósito, tem que ser algo que faça sentido para a pessoa.

"A gente tem que desligar de algo que a gente goste muito. Tem pessoas que deixam de comer algo por um certo tempo, enfim, cada um faz do jeito que acha que é o melhor e tudo certo", disse ela.

"Alimentação para eu tirar algo, não seria um sacrifício e não é isso que eu quero. Eu quero que seja algo que eu realmente ame e que eu não me vejo fazendo, sabe?", explicou a influenciadora. "Eu vou ficar off de tudo. Uma coisa que até na minha cabeça é impossível", completou ela.