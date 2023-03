Reprodução / Multishow 24.03.2023 Pedro Sampaio

Pedro Sampaio chocou os espectadores do Lollapalooza ao revelar ser bissexual durante o show no primeiro dia do festival, nesta sexta-feira (24).

Em um momento emocionante, durante a execução de um remix de "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos, um vídeo foi exibido no telão do palco em homenagem às personalidades LGBTQIA+ e as pessoas de difereuntes identidades de gênero e orientações sexuais.





A última imagem exibida foi do DJ junto à palavra "bissexual". A sexualidade de Pedro havia sido alvo de especulações na mídia e na internet.

Em março, Pedro Sampaio postou uma mensagem enigmática nas redes sociais, após especulações sobre um relacionamento com o jogador de vôlei Henrique Meinke. No tweet, o DJ falou sobre respeitar o tempo de cada pessoa e pediu o apoio dos seguidores. Ele também ressaltou que estava se preparando para o show no Lollapalooza.

EITA! Pedro Sampaio anuncia durante show que é bissexual 🗣 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/9SkE3R4WC2 — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) March 24, 2023





