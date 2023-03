Reprodução / Multishow 24.03.2023 Pedro Sampaio e Pabllo Vittar

Pedro Sampaio fez uma surpresa para os fãs que foram assisti-lo nesta sexta-feira (24) no Lollapalooza. O DJ chamou Pabllo Vittar ao palco para cantar com ele o hit “Sal”.

A princípio a cantora não estava escalada entre as atrações do festival, mas graças ao amigo conseguiu marcar presença nos palcos do Lolla.

Antes de o show começar, Pabllo já havia dado indícios que estaria pelo Autódromo de Interlagos. Pelos stories do Instagram, a cantora publicou um vídeo no camarim de Pedro e depois acompanhando o show do DJ pelos bastidores.





Pabllo Vittar já foi apontada como affair de Sampaio no passado, porém esses rumores caíram por terra após Henrique Meinke entrar em cena. O jogador de vôlei é especulado como namorado de Pedro há alguns meses.





Pabllo Vittar e Pedro Sampaio juntos no #LollaBR antes do cantor subir ao palco. pic.twitter.com/1lUJSNs8jh — Pabllo Vittar World (@PablloWorld) March 24, 2023

















Além da participação de Vittar, Pedro também chamou ao palco Thaysa Maravilha e o Bonde das Maravilhas, que agitaram o festival com o clássico do funk.

Thaysa Maravilha e Pedro Sampaio na minha SEXTA era tudo que eu precisava! 🗣️🗣️🗣️ #LollaNoGloboplay #GloboplayMaisCanais pic.twitter.com/DwN1kfp1is — globoplay (@globoplay) March 24, 2023









