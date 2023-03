Reprodução Look de Anavitória no Lollapalooza surpreende e vira meme

O primeiro dia do festival Lollapalooza começou animado e gerando memes. Nesta sexta-feira (24), a dupla Anavitória foi comparada com o personagem principal do programa infantil Vila Sésamo, o Garibaldo.

Mesmo embaixo de sol e com um calor de aproximadamente 30º, Ana Clara Caetano e Vitória Falcão subiram no palco Budweiser com um look repleto de plumas amarelas e vestido longo.

A escolha exótica fez com que internautas do Twitter comparassem a vestimenta da dupla com a fantasia do personagem Garibaldo, de Vila Sésamo.

O show da dupla começou às 15h no palco Budweiser e mesmo com o sol forte a apresentação contou com a presença de uma multidão na plateia.

