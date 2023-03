Foto: Reprodução/Instagram Maiara muda o visual e surpreende fãs





A cantora Maiara, da dupla com Mairaísa, surpreendeu os fãs ao aparecer com um visual diferenciado para um show na madrugada desta sexta-feira (24). A cantora estava de franjinha, com os cabelos mais escuros do que tem acostumado a usar.



"Em outra vida quero ser fada", legendou a cantora, que apareceu em foto com um vestido brilhante, todo colorido.





Nos comentários, os fãs de Maiara a encheram de elogios. "Quase não reconheci. Mas está linda", escreveu um internauta. "Se não tivesse o nome, nem saberia quem é. E olha que adoro a dupla. Muito diferente", postou outro. "Maiara, é você?", questionou outro seguidor.

O pai de Maiara e Maraisa, Marco Cesar, também comentou na publicação da filha. "Nessa vida você é o amor do Papai! Um exemplo de mulher. Você nos enche de orgulho pela pessoa que se transformou.Te amo filha!", escreveu ele.