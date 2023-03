Reprodução / Twitter 24.03.2023 Billie Eilish é flagrada por fãs em parque de SP antes do Lollapalooza

Billie Eilish foi flagrada cumprimentando fãs no parque Burle Marx, em São Paulo, nesta sexta-feira (24). A cantora é a atração principal no primeiro dia do festival musical Lollapalooza, que acontece na capital paulista.

A cantora estava passeando pelo parque, quando foi abordada por fãs e parou a caminhada para atendê-los. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.





Com forte esquema de segurança, a artista distribuiu abraços, fotografias e agradeceu aos fãs que a declaravam amor durante um passeio nesta tarde.

Os admiradores presentes acolheram a cantora em nome dos fãs brasileiros. Um deles até disse a uma das meninas que abraçou a artista: "Os sonhos se realizam". Confira o momento:





