Foto: Reprodução/Instagram Lil Nas X curte noite de balada em SP antes de lolapalooza





O cantor norte-americano Lil Nas X desembarcou em terras brasileiras para se apresentar no primeiro dia de Lollapalooza Brasil em São Paulo e já saiu para curtir os agitos das noites paulistanas.



O cantor foi visto na Tokyo SP, que reúne clube, karaokê, restaurante e pista de dança. O artista fez questão de enfrentar fila e tudo para garantir a própria cerveja gelada. Já em outro momento, Nas X escolheu a Club Jerome. Segundo a própria boate nas redes sociais, ele permaneceu por lá por três horas.















Lil Nas X se apresenta no Lollapalooza Brasil 2023, que vai acontecer no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nesta sexta-feira (24). Uma das atrações mais esperadas do festival, o rapper americano se tornou conhecido em 2019 com a música “Old Town Road”, que viralizou no Tiktok e passou 19 semanas no topo da Billboard Hot 100.

Com clipes, músicas e jeito de se vestir mais do que provocantes, Montero Lamar Hill, conhecido pelos público como Lil Nas X, vem chamando cada vez mais atenção do público pelas quebras de recordes e de tabus. Com a chegada ao Brasil, o cantor é esperado na festa de 30 anos de Anitta, que acontece nesta sexta-feira (24).

Lil Nas X, aliás, é bem próximo de Anitta.O rapper foi presença confirmada na festa dela de 29 anos realizada em 2022 em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os dois também não escondem o carinho um pelo outro quando se encontram em eventos.