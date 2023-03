Reprodução / Instagram 23.03.2023 Rita Guedes

A atriz Rita Guedes agitou as redes sociais nesta quinta-feira (23) ao compartilhar no Instagram fotos lembrando-se de um ensaio para um monólogo que atuou no teatro.

“Esse ensaio foi feito para o monólogo que fiz, “A Valsa N6”, de Nelson Rodrigues e foi minha primeira produção de teatro”, contou a atriz na legenda da publicação.





A artista aparece nas imagens em poses provocantes, fumando cigarro e com a maquiagem borrada, além de algumas imagens em que aparece molhada. Os cliques fizeram sucesso entre os internautas e renderam muitos elogios à beleza da atriz.

Rapidamente os fãs reagiram aos cliques nos comentários da publicação: "Que linda”, “Verdadeira Deusa grega" e "Você é simplesmente uma mulher maravilhosa", escreveram alguns seguidores.





