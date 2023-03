Reprodução / Instagram 23.03.2023 Kali Uchis, passeou pelo Rio de Janeiro

Uma das atrações do Lollapalooza, Kali Uchis, passeou pelo Rio de Janeiro nesta quinta-feira (23) com Juliana Nalú, atriz brasileira que participou da novela Segundo Sol e já namorou Kanye West.

A cantora americana de 28 anos, vestida com uma blusa da seleção, um biquíni de lacinho fio-dental verde e uma minissaia jeans, publicou várias fotos do passeio turístico no Rio pelo Instagram. Ela até subiu em uma moto e explorou uma comunidade.





“Brasil meu coração está cheio por sua causa!", escreveu Kali Uchis em uma publicação no Instagram. Desde que desembarcou no Rio há dois dias, a artista de Telepatia já tinha demonstrando-se encantada pela cidade.

"Brasil, já estou aqui e já me sinto muito em casa. Dois dias aqui no Rio, o que fazer?“, questionou a cantora enquanto compartilhava um vídeo de um passeio de carro e, em seguida, mostrava estar em uma praia de Copacabana, onde ela praticou stand-up paddle.









