Gisele Bündchen contou, em entrevista para a capa da nova edição da Vanity Fair, porque deu uma pausa na carreira de modelo. Ela afirmou que não se sente mais cinfortpavel no posto e que tem novos projetos no momento.

Com 42 anos, a brasileira está no topo do mercado da moda desde o final da década de 1990. Agora, no entanto, ela não se sente feliz como modelo. "Quero fazer coisas que acredito que sejam uma extensão de mim. Ser modelo não é realmente uma extensão de mim. 'É ser uma atriz em um filme mudo. Eu não quero ser um personagem no filme de ninguém. E quando faço isso, não me sinto mais tão confortável", explicou.

De acordo com o veículo, Gisele teve inúmeras propostas de trabalho desde que voltou a fazer campanhas publicitárias. Ela, porém, não se mostrou interessada em nenhuma no momento.

Gisele ainda pontuou que a pausa não significa aposentadoria da carreira de modelo."Eu nunca digo nunca, porque a única coisa de que tenho certeza na vida é a mudança", afirmou ela.

