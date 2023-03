Foto: Reprodução/Twitter Mãe de Mc Guimê posta carta aberta em apoio ao filho





O cantor Mc Guimê, que está sendo acusado de de importunação sexual à sister mexicana Dania Mendez, durante participação no BBB23, recebeu apoio direto da mãe, Maria Cristina.



Maria postou uma carta aberta ao filho nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (23).













"Ah, meu filho, queria que soubesse e que lembrasse sempre o quanto te amo e sou grata a Deus por ter me presenteado com você. Quero dizer que não importa quantos anos se passem, você sempre será o meu menino, o menino da minha vida e dos meus dias", iniciou a mãe do funkeiro.

"Você me mostrou o quanto a vida pode ser linda e leve apesar das dores, você aliviou meus medos, sarou meu coração e trouxe luz para os meus dias, você me fez uma pessoa melhor e hoje sou a minha melhor versão. Saiba que sempre estarei contigo por toda sua vida, te amando cada dia mais. Que Deus te abençoe por toda sua vida, que te proteja de todo o mal, ilumine os seus caminhos e que você seja cada dia mais feliz. Te amo meu menino. Com amor, de sua mãe", finalizou ela.

O cantor depôs na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarépaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde de segunda-feira (20). Guimê e Antônio Carlos Coelho, o Cara de Sapato, se tornaram alvos de um inquérito da Polícia Cívil do Rio de Janeiro.