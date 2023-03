Foto: Reprodução/Instagram Lexa posta fotos em estúdio e anima fãs: 'Dia de estúdio'





Ao que tudo indica, novos projetos estão vindo na carreira de Lexa. A cantora publicou na tarde desta quarta-feira (22), algumas fotos em um estúdio de música gravando o que prometem ser futuros novos hits da cantora.



O registro animou os fãs de Lexa, que ficaram animados com a nova fase da carreira da cantora após o momento conturbado que Lexa passou recentemente no casamento com o cantor e ex-BBB Mc Guimê.













"Dia de estúdio", escreveu a cantora na legenda da publicação. Nesta segunda-feira (20) Lexa postou nos stories do Instagram um vídeo mostrando que está muito focada no trabalho e nos próximos lançamentos.

A artista se filmou durante uma reunião com a equipe e na legenda fez um anúncio importante para os fãs: "Ouvindo as próximas músicas", o que animou os fãs nas redes sociais.

Recentemente, a cantora usou as redes para desabafar em relação ao momento delicado que está vivendo. "Às vezes o desespero faz isso com a gente, minha saúde mental está abalada. Só não posso deixar as pessoas guiarem meus passos e decidirem por mim a minha vida. Bola para frente e bora trabalhar", disse Lexa, mais uma vez afirmando que o foco atualmente está totalmente na carreira.