Amanda Bynes foi internada em uma clínica psiquiátrica após ser encontrada perambulando pelada pelas ruas de Los Angeles neste domingo (19). As informações são do site TMZ.

Testemunhas avistaram Bynes andando pelo centro de Los Angeles sem roupas. A atriz acenou para que algum carro parasse e contou a um motorista solicito que estava saindo de um episódio psicótico.





A própria Amanda ligou para emergência e foi levada para a delegacia de polícia mais próxima. Lá, uma equipe de profissionais em saúde mental determinou que ela fosse colocada sob avaliação psiquiátrica por 72 horas.

As fontes do TMZ afirmam que, felizmente, Amanda não sofreu nenhum ferimento durante todo o processo. “As coisas poderiam ficar muito piores, devido ao local em que ela foi encontrada”, disse a testemunha.

Amanda estava quase completando um ano desde que encerrou uma tutela legal que durou nove anos. A mãe da atriz era a tutora legal desde 2013, quando foi comprovado que Bynes estava sofrendo problemas de saúde mental.





