Reprodução Tom Cruise e Suri Cruise

Segundo informações do jornal inglês The Daily Mail, a filha caçula de Tom Cruise com Katie Holmes, Suri Cruise de 16 anos, não tem contato com o pai há dez anos. No entanto, o jornal afirmou que Cruise paga uma pensão anual de US$ 400 mil, o equivalente a R$ 2,1 milhões, para a menina.

Após o pedido de divórcio de Katie Holmes em 2012, a separação de Tom Cruise e a atriz resultou em uma disputa judicial pela custódia de Suri, que na época tinha apenas 6 anos. A atriz conseguiu a guarda exclusiva da filha e, segundo a imprensa americana, um dos motivos da separação foi a preocupação de Katie em relação à criação de Suri na Cientologia, religião praticada por Tom Cruise.





As mensalidades da faculdade de Suri, filha do astro de Top Gun e Missão Impossível, também serão pagas por ele. A jovem já começou a se inscrever em várias faculdades americanas e tem preferência por estudar moda na Fordham University, em Nova York, segundo informações da imprensa americana.

De acordo com uma fonte do Daily, há dez anos Suri não tem contato com o pai e eles não passam tempo juntos. A filha não assiste aos filmes dele e ele não faz parte da rotina dela. Tom pagará pensão até Suri completar 18 anos.





