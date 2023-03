Reprodução/ Instagram Lexa muda visual em meio à polêmica com MC Guimê

Na última segunda-feira (20), Lexa usou as redes sociais para mostrar o novo visual que adotou. A mudança vem em um momento polêmico da vida dela, após a expulsão de MC Guimê, marido da cantora, do "BBB 23" por importunzação sexual.

"Ontem à noite quis dar um tapa no visual e esse amigo Nildo querido abriu o salão tarde da noite pra me atender. Um homem de Deus e um lindo coração", disse ela. Nas fotos, Lexa aparece com um novo loiro e com os fios mais curtos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Lexa afirmou que quis dar um tapa no visual. Ela ficou abalada após MC Guimê ser expulso do "BBB 23" por assediar Dania Méndez.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente