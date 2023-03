Reprodução/ Globo Fred diz que casa do 'BBB 23' é uma 'porqueira'

Nesta quinta-feira (23), Fred, último eliminado do "BBB 23", esteve no Café com o Eliminado no "Mais Você". No papo, o youtuber revelou que a casa do reality não era bem cuidada pelos brothers e ficava uma "porqueira".



"Vocês não têm a ideia a porqueira que é a casa do Big Brother, não por culpa da produção ou da Globo. A galera que mora lá é muito porca (...)", confessou o ex-brother.

Em seguida, ele falou que achava algumas coisas exagero, mas percebeu que os brother não se importavam com a organizalção e limpeza do ambiente: "Eu sou zero organizado, mas , realmente o pessoal perde o limite, ninguém troca o lixo, as pessoas passam resíduos duvidosos na parede. A cozinha.... o pessoal deixa 18 copos na pia".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Fred ainda contou que um brother já usou uma escova de dente dele: "Teve um dia que eu acordei e fui escovar os dentes e tava o Fred Nicácio com minha escova na mão. Aí falei: 'Fred essa escova é minha. Ele falou: 'Não é minha'. Mas eu sempre dou um cortinho embaixo e sei que é minha. Então, ele pediu desculpas e devolveu. Mas peguei outra escova nova e usei".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente