Reprodução/ Globoplay Sarah e Ricardo movimentam edredom no BBB23

Na manhã desta quinta-feira (23), Sarah e Ricardo protagonizaram mais uma cena embaixo do edredom depois da festa da líder Bruna Griphao. Eles passaram a madrugada aos beijos e levaram o clima quente para a cama.

Além do casal, dormiam no quarto Fundo do Mar Cezar, Gabriel Santana, Marvvila e Domitila Barros. Eles foram deitar depois do despertador tocar e foi aí que Sarah e Ricardo movimentaram o edredom.

Durante a festa do líder, os dois se beijaram e desabafaram sobre o BBB 23.

