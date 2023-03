Reprodução / Instagram Dakota Johnson e Chris Martin

Nesta manhã ensolarada de quinta-feira (23) no Rio de Janeiro, Chris Martin, vocalista do Coldplay, foi visto descansando na varanda do Hotel Fasano em Ipanema, onde está hospedado para os shows da banda.

O cantor foi visto de short e camiseta, enquanto a namorada Dakota Johnson, atriz conhecida pela franquia “Cinquenta Tons de Cinza”, foi flagrada lendo um livro e tomando sol na piscina hotel.





"Gente, eu estou aqui lendo e a Dakota Johnson está ali lendo o livro dela. Apenas namorada do Chris Martin, Cinquenta Tons de Cinza", mostrou uma internauta que também estava hospedada no hotel, nos Stories do Instagram. "Em choque, vou ter que ir lá falar com ela", disse a fã.

Há cinco anos, Dakota Johnson e Chris Martin mantêm um relacionamento discreto e evitam falar sobre a vida pessoal em entrevistas. Segundo eles, experiências passadas de exposição em outras relações influenciaram essa postura. Chris já teve um relacionamento com Gwyneth Paltrow, com quem tem duas filhas, e Dakota vem de uma família de celebridades e cresceu sob os holofotes.

A banda Coldplay dará início à uma série de shows no Rio neste sábado (25), seguindo com apresentações no domingo (26), e finalizando na terça-feira (28). Os shows serão realizados no Estádio Olímpico Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão.

















