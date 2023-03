Foto: Reprodução/Instagram Primo Rico fala de gastos excessivos de Maíra Cardi: 'Estou andando de ônibus'





Thiago Nigro, conhecido pela internet como Primo Rico, está tomando conta dos gastos da namorada, a influenciadora Maíra Cardi. A coach de emagrecimento compartilhou, na manhã desta quarta-feira (22), um print de uma troca de mensagens com o namorado.

Nas imagens compartilhadas por Maíra, o coach financeiro diz que a namorada está gastando excessivamente e diz que está até andando de transporte público por conta disso.













'Mor', precisamos falar dos seus gastos", iniciou Thiago, e em seguida mandou uma foto em que aparece em um transporte público. "Já estou até andando de ônibus", brincou ele.

A influenciadora, que já havia contado aos seguidores que Thiago está organizando a vida financeira dela, admitiu que precisa realmente economizar. "Quando o meu Primo Rico fala que isso é grave, né? Deus, me ajuda, aí. Eu amo tanto dar presentes para as pessoas à minha volta", assumiu Maíra, que em 2020 presentou um funcionário com um apartamento e a babá da filha, Sophia Aguiar, com um carro e uma casa.

Maíra e Thiago assumiram o relacionamento no início de março. Esse foi o primeiro namoro que a influenciadora tornou público, desde que se separou do cantor e ex-BBB Arthur Aguiar em outubro de 2022 , depois de cerca de cinco anos juntos, entre polêmicas, traições por parte dele e mais.