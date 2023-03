Foto: Reprodução/Twitter Nicole Bahls termina namoro após um ano e meio: 'Incompatibilidade de agenda'





O casal Nicole Bahls e Marcelo Viana chegou ao fim oficialmente na manhã desta quarta-feira (22). A apresentadora confirmou o fim do relacionamento com o empresário e disse que o motivo seria por 'incompatibilidade de agendas'.



"Terminei meu namoro por incompatibilidade de agenda. Desejo que ele seja muito feliz!", disse ela. O casal estava morando juntos no sítio de NIcole em Itaboraí, região Metropolitana do Rio de Janeiro.













Esta não é a primeira vez que Nicole e Marcelo terminam o relacionamento de mais de um ano. Logo após o Carnaval, segundo rumores, Nicole Bahls teria terminado o relacionamento com o empresário e ainda segundo rumores, a influenciadora teria colocado Marcelo para fora de casa com as malas e tudo mais.

Segundo uma fonte próxima à Nicole, no Carnaval a influenciadora teria hospedado várias pessoas no sítio em que mora e a mesma fonte afirmou que as brigas do casal eram feias. De acordo com a pessoa, Nicole teria visto mensangens explícitas no celular de Marcelo com outras mulheres no Instagram e decidiu por um ponto final no relacionamento.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente